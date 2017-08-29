الحوثيون يعتدون على المستشار القانوني لصالح في صنعاء

القاهرة - (مصراوي):

أفادت "سكاي نيوز" في نبا عاجل لها، باعتداء ميليشيات الحوثي في صنعاء على المستشار القانوني للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

كما أكدت أن صالح رفض استقبال لجنة وساطة من طرف ميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي جناح المخلوع صالح أن المخلوع فر إلى قبيلته في مديرية سنحان جنوب شرقي العاصمة للاحتماء بها، بعد تصاعد الخلاف مع جماعة الحوثي.

وأكد المصادر لـصحيفة "عكاظ" السعودية أن الحوثيين هددوا باستمرار محاصرة منزل المخلوع علي صالح واعتقاله وتقديمه للعدالة لقيادته عناصر مسلحة في وسط صنعاء.

وحسب مصادر الصحيفة فقد رفض الحوثيون مبادرة حل وضعها وسطاء تقضي برفع النقاط المسلحة التي استحدثوها في شارع حدة والسبعين في صنعاء، والتحقيق المحايد في حادثة مقتل قيادي من حزب المؤتمر الشعبي وأربعة حوثيين.

وذكرت الصحيفة عن مصادر قبلية أن الوسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق تهدئة بين شريكي الانقلاب لكن الميليشيات الحوثية ترفض مقترحات الحل وتصر على ضرورة تسليم نجل المخلوع صلاح علي عبد الله صالح ومرافقيه، متهمين المخلوع بإدارة شبكات مسلحة داخل صنعاء.