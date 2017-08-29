الحكومة: توفير مخزون البنزين وغرف عمليات بالمحافظات استعدادًا للعيد

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية وضرورة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، أن "إسماعيل" وجه بتكثيف الحملات المرورية، كما وجه بتوفير سيارات الإسعاف على جميع الطرق للتعامل مع الحوادث.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة توافر مخزون البنزين، خاصة في المناطق الساحلية، وتشكيل غرفة عمليات في كل محافظة للطوارئ واليقظة الكاملة لتأمين المناطق الحيوية، وتوفير أوجه الرعاية للمواطنين.

ونقل الشريف، تهنئة المهندس شريف إسماعيل والحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عبد الأضحى المبارك.