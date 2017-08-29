ضبط تشكيل عصابي ارتكب 21 واقعة سرقة بـ"جمصة"

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة الشقق السكنية بالمصيف.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة، بسرقة محتويات الشقق السكنية.

جري تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس مباحث قسم شرطة جمصة، وضباط فرع البحث بغرب الدقهلية، بإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقة كلاً من: "باسم.م.ع" 20 سنة، عامل ومدرج جنائيًا قضايا متنوعة، "محمود. أ. م" 20 سنة، عامل، وشقيقه "إبراهيم"، 27 سنة، عاطل.

ضُبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 21 واقعة سرقة متنوعة، وشملت المضبوطات عددًا من الهواتف المحمولة والمصوغات الذهبية ولاب توب ومبالغ مالية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال قسم شرطة جمصة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.