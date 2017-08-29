نتنياهو خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستيطان: نحن هنا لنبقى إلى الأبد
نتنياهو خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستيطان: نحن هنا لنبقى إلى الأبد
02:56 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
بنيامين نتنياهو
رام الله - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :" إنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين بعد اليوم"، مضيفا: "نحن هنا لنبقى إلى الأبد فهذا ميراث آبائنا وهذه أرضنا" - على حد زعمه.
وأضاف نتنياهو - خلال احتفال إسرائيل بمناسبة مرور 50 عاما على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت عنوان (أضواء اليوبيل) - "عدنا إلى هنا كي نبقى إلى الأبد ، ولن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض إسرائيل" - على حد تعبيره.
وتابع: "ثبت أن اقتلاع المستوطنات لا يساعد في تحقيق السلام.. وهناك سبب آخر يجعلنا نحافظ على هذا المكان وهو أن الضفة الغربية هي ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل وتشكل مفتاح مستقبلها".
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