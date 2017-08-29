أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستيطان: نحن هنا لنبقى إلى الأبد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستيطان: نحن هنا لنبقى إلى الأبد

02:56 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

نتنياهو خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على الاستيطان: نحن هنا لنبقى إلى الأبد

بنيامين نتنياهو

رام الله - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :" إنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين بعد اليوم"، مضيفا: "نحن هنا لنبقى إلى الأبد فهذا ميراث آبائنا وهذه أرضنا" - على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو - خلال احتفال إسرائيل بمناسبة مرور 50 عاما على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت عنوان (أضواء اليوبيل) - "عدنا إلى هنا كي نبقى إلى الأبد ، ولن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض إسرائيل" - على حد تعبيره.

وتابع: "ثبت أن اقتلاع المستوطنات لا يساعد في تحقيق السلام.. وهناك سبب آخر يجعلنا نحافظ على هذا المكان وهو أن الضفة الغربية هي ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل وتشكل مفتاح مستقبلها".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو "طعنة" في ظهر جهود أمريكا لاستئناف

    أخبار

  • نتنياهو ينتقد الأمم المتحدة خلال أول زيارة لأمينها العام للمنطقة

    أخبار

  • أمين عام الأمم المتحدة يبدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية

    أخبار

  • الجيش الإسرائيلي: كتيبة لالتقاط صور المشاركين في مسيرات ضده

    أخبار

إعلان

38c57c3430.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات