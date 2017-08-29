التضامن: 270 أتوبيسا لتصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن بعثة حج الجمعيات استعدت لتفويج 12 ألفا و417 حاجا، من الجمعيات الأهلية في يوم التروية، غدا الأربعاء، للوقوف على جبل عرفات، وذلك من خلال توفير 270 أتوبيسا، بخلاف 10 أتوبيسات احتياطية؛ لمواجهة أي أعطال أو طوارئ، وتم إعداد خطة لتصعيد الحجاج من الفنادق على عرفات، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصعيد الحجاج.

من جانبه، ذكر رئيس بعثة حج التضامن، أيمن عبد الموجود، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الحجاج بخير، وحالتهم الصحية جيدة باستثناء 7 حالات بالمستشفيات، توجه لزيارتهم والاطمئنان على حالتهم بالمستشفيات وتلقيهم الرعاية الصحية الكاملة.

وأشار عبد الموجود إلى أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات 7 حالات من حجاج المنيا والدقهلية والقاهرة وبورسعيد والقليوبية، منهما حالتان تم احتجازهما بالعناية المركزة، إذ يعانيان من جلطة في المخ وهبوط في الدورة الدموية من حجاج بورسعيد والقاهرة، وهناك 5 حالات تتم متابعة حالتها الصحية بالمستشفيات لتلقيها العلاج.

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وأضاف أنه تم عمل تنسيق كامل بين الأقسام النوعية للبعثة المصرية من أجل راحة الحجاج، كما أن البعثة عاينت دورية لمنطقة المشاعر ومطابقة الأعداد.

وأوضح أن البعثة قاربت على الانتهاء من استلام مخيمات عرفات ومنى، وأن غرفة العمليات تتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاعر المقدسة على مدار ساعات اليوم، وكثف الوعاظ الدينيين الندوات الدينية للحجيج للتوعية بكيفية أداء المناسك وآداب الوقوف على عرفات.

يذكر أن الحجاج سيستقرون في 6 مخيمات في عرفات، كل مخيم به 2000 حاج، و6 مخيمات في منى، إذ يحتسب لكل حاج متوسط 1.6 مترا وفقا للسلطات السعودية، والمخيمات مكيفة ومجهزة للإقامة والإعاشة ومزودة بالحمامات الكافية.