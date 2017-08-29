البترول: زيادة البنزين والسولار بنسبة 20% خلال العيد

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قررت وزارة البترول، زيادة المخزون الاستراتيجى للبنزين والسولار بمستودعات الجمهورية، بحيث يكون الحد الأدنى لأرصدة السولار والبنزين بها يكفى لمدة 10 أيام على الأقل، لمواجهة حركة النقل الزائدة، وذلك في إطار استعدادات قطاع البترول لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خلال فترة عيد الأضحى.

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وأعلنت الهيئة العامة للبترول، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن زيادة حصص المحطات، خاصة المتواجدة على الطرق السريعة بنسبة لا تقل عن 20%، وتوفير كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين 95 بعد زيادة الطلب عليه بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات التسويق وشركة السهام البترولية، على تواجد سيارات صهريجية محملة بالمنتجات البترولية على الطرق السريعة، وذلك للتدخل السريع في حال وجود أي زحام على محطات الوقود، تجنبا لحدوث تكدس وتزاحم على المحطات والطرق، بحيث تكون تلك اللواري مجهزة لتموين السيارات مباشرة.