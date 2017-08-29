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«السجيني»: لا مبرر للإخفاق الحكومي وحسم ملف شركة القمامة سبتمبر المقبل

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«السجيني»: لا مبرر للإخفاق الحكومي وحسم ملف شركة القمامة سبتمبر المقبل «السجيني»: لا مبرر للإخفاق الحكومي وحسم ملف شركة القمامة سبتمبر المقبل

التحرير

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قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة جادة في الموعد الذى تحدد في 18 سبتمبر القادم، من أجل حسم ملف الشركة القابضة للقمامة، والتعرف على نتائج دراسات للإطار المؤسسى التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها من خلال إنشاء كيان اقتصادي حاضن. 

وأضاف السجيني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تتطلع إلى أن تستمع من ممثلي الحكومة إلى استراتجية مقرونة بإطار تأسيسي للشركة ملحق بها خطة تنفيذية وجداول زمنية على مستوى جميع محافظات ، بغض النظر عن مدة الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه إذا لم يجد البرلمان مطروح جاد من الحكومة لإنشاء الشركة القابضة وليست أمور شكلية، سيكون الموقف فى هذه الحالة صعب جدًا. 

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وتابع: «علينا كبرلمان استحضار جميع أدوات التعاون والتنسيق تحت مظلة من المشاركة في المسئولية والحوار المشترك واتساع الصدر والممارسة النيابية الرشيدة على مدار عامين، وعقد أكثر من 19 اجتماعًا لمناقشة الأزمة، وفي هذه الحالة ستكون الأمور صعبة، والفشل والإخفاق الحكومي غير مبرر».

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التحرير

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