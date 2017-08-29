أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التضامن: 500 جنيه لأسرة كل متوف في حادث بني سويف

Google+ Print
التضامن: 500 جنيه لأسرة كل متوف في حادث بني سويف التضامن: 500 جنيه لأسرة كل متوف في حادث بني سويف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تتابع تداعيات حادث الطريق الشرقي ببني سويف، الذي نتج عنه إصابة 42 شخصا، من بينهم 8 حالات خرجت من المستشفيات و34 حالة لا تزال تتلقى العلاج، معربة عن أسفها وحزنها لوفاة 15 شخصا.

شاهد أيضا

وأضافت والي، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن المصابين والوفيات من محافظات المنيا والأقصر وقنا والقاهرة، مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ 500 جنيه لأسرة كل متوف ومبلغ 200 جنيه لكل مصاب، وذلك كمساعدات عاجلة، كما يجري عمل أبحاث اجتماعية لضحايا الحادث لتقرير المساعدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء