التضامن: 500 جنيه لأسرة كل متوف في حادث بني سويف

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تتابع تداعيات حادث الطريق الشرقي ببني سويف، الذي نتج عنه إصابة 42 شخصا، من بينهم 8 حالات خرجت من المستشفيات و34 حالة لا تزال تتلقى العلاج، معربة عن أسفها وحزنها لوفاة 15 شخصا.

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وأضافت والي، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن المصابين والوفيات من محافظات المنيا والأقصر وقنا والقاهرة، مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ 500 جنيه لأسرة كل متوف ومبلغ 200 جنيه لكل مصاب، وذلك كمساعدات عاجلة، كما يجري عمل أبحاث اجتماعية لضحايا الحادث لتقرير المساعدات.