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رصد 250 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لـ2 مليون مواطن

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رصد 250 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لـ2 مليون مواطن رصد 250 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لـ2 مليون مواطن

التحرير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية:  إن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الثلاثاء، استعرض عددا من الموضوعات منها برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية، ويتناول 4 مجالات منها توصيل الصرف الصحي لما يقرب من 2 مليون مواطن، وتم رصد 250 مليون جنيه بالبنك المركزي لهذا المجال.

وأضاف الشريف، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من هذا القطاع قبل مارس المقبل، موضحا أن مجلس المحافظين قرر أن كل محافظة تعمل على مراجعة الحصر الدقيق لوصلات الصرف الصحي بها. 

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وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لحصر 4 آلاف و300 وحدة صحية، لمراجعتها على مستوى الجمهورية من حيث الخدمات التي تحتاج إليها.

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التحرير

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