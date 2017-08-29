أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«التموين»: طرح لحوم بسعر 60 جنيها في العيد (فيديو)

Google+ Print
«التموين»: طرح لحوم بسعر 60 جنيها في العيد (فيديو) «التموين»: طرح لحوم بسعر 60 جنيها في العيد (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، موضحا أن الوزارة طرحت 12 ألف ذبيحة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلو، و7500 ذبيحة من الخراف بسعر 75 جنيها للكيلو.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on live"، اليوم الثلاثاء: "نقوم بجولات يومية للتأكد من توافر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية"، موضحا أن الأسعار هذا العام تنافسية لخدمة المواطن.

شاهد أيضا

وتابع: "لدينا 60 شادرا على مستوى الجمهورية تبيع كيلو اللحمة البلدي بـ60 جنيها، والدواجن بـ31 جنيها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)