«التموين»: طرح لحوم بسعر 60 جنيها في العيد (فيديو)

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كشف ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، موضحا أن الوزارة طرحت 12 ألف ذبيحة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلو، و7500 ذبيحة من الخراف بسعر 75 جنيها للكيلو.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "on live"، اليوم الثلاثاء: "نقوم بجولات يومية للتأكد من توافر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية"، موضحا أن الأسعار هذا العام تنافسية لخدمة المواطن.

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وتابع: "لدينا 60 شادرا على مستوى الجمهورية تبيع كيلو اللحمة البلدي بـ60 جنيها، والدواجن بـ31 جنيها".