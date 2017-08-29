«الخارجية» تتابع أوضاع الجالية المصرية في تكساس بعد إعصار هارفي

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صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية في ولاية تكساس الأمريكية، في أعقاب إعصار هارفي الذي ضرب الولاية على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أبو زيد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أجرى اتصالا هاتفيا بالقنصل العام المصري في هيوستن، خالد راضي، للاطمئنان على أوضاع الجالية، مؤكدا أنه لا إصابات أو خسائر في الأرواح بين المصريين من أعضاء الجالية، وأن القنصل العام على اتصال دائم برموز الجالية في محيط مدينة هيوستن ومختلف مقاطعات ولاية تكساس.

وأضاف أن السلطات الأمريكية حذرت المواطنين من التحرك، لاستمرار تراكم المياه وارتفاع منسوبها بالشوارع، موضحا وجود خسائر مادية كبيرة في الولاية بصفة عامة.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية أن القنصل العام المصري في هيوستن، أكد أن القنصلية على تواصل دائم بالسلطات الأمريكية، التي أشارت إلى تجهيزها لأماكن إيواء للأفراد وتوفير احتياجات الإعاشة لهم، فضلا عن ضرورة ملازمة المواطنين للمنازل واللجوء للأماكن المرتفعة، حرصا على سلامتهم.

وأكد استمرار متابعة وزارة الخارجية للوضع عن كثب، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للجالية المصرية في تكساس.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في ولاية تكساس ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها السلطات الأمريكية، حرصا منها على سلامة أرواحهم.