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الخشت: الإبقاء على مميزات أعضاء التدريس والعاملين في الرعاية الطبية

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مصراوي Masrawy

الخشت: الإبقاء على مميزات أعضاء التدريس والعاملين في الرعاية الطبية

02:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الخشت: الإبقاء على مميزات أعضاء التدريس والعاملين في الرعاية الطبية

كتب- محمد قاسم:
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الإبقاء على المميزات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاج، مشيرًا إلى أنه لن يتم سحب أي من المميزات المقدمة إليهم من خلال صندوق الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال احتماعه بمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، صباح الثلاثاء.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، ضرورة عدم اللجوء للدواء الأجنبي إلا في حالة عدم توافر البديل المصري.

وحضر الاجتماع، الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفي القصر العيني الفرنساوي، والدكتور أحمد صبحي، مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد مكين، وكيل كلية الطب.

كما تضمنت قائمة الحضور: "الدكتور أيمن الخطيب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور خالد رمضان، مدير مستشفي الطلبة، ومدير مستشفي المعهد القومي للأورام، والأستاذ يسري إبراهيم، أمين عام جامعة القاهرة".

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