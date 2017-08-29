أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التموين: بدء استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير : بدء استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا في أكتوبر

02:37 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير التموين: بدء استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا في أكتوبر

الدكتور علي المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر بدء استخراج البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجًا والمحددة بموجب القرار رقم (178) لسنة (2017)، والذي حدد 22 فئة مستحقة للدعم.

وجاءت الفئات التي حددها القرار كالتالي: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي، والسادات، ومبارك، والمطلقات، والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الرسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون".

وأضاف المصيلحي، خلال الجولة التفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية، الثلاثاء، أنه سيتم العمل بقاعدة البيانات الجديدة والخاصة بمستحقي الدعم بالتزامن مع استخراج البطاقات الجديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التموين: إضافة المواليد عقب تنقية البطاقات وموافقة مجلس الوزراء

    أخبار

  • التموين: الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف

    أخبار

  • وزير التموين يوجه ببدء عمل الجزارين قبل فتح المجمعات الاستهلاكية بساعتين

    أخبار

  • وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لـ ٥ أشهر

    أخبار

إعلان

48d9922bf2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم