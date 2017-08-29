وزير التموين: بدء استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا في أكتوبر

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر بدء استخراج البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجًا والمحددة بموجب القرار رقم (178) لسنة (2017)، والذي حدد 22 فئة مستحقة للدعم.

وجاءت الفئات التي حددها القرار كالتالي: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي، والسادات، ومبارك، والمطلقات، والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الرسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون".

وأضاف المصيلحي، خلال الجولة التفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية، الثلاثاء، أنه سيتم العمل بقاعدة البيانات الجديدة والخاصة بمستحقي الدعم بالتزامن مع استخراج البطاقات الجديدة.