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وزير التموين: إضافة المواليد عقب تنقية البطاقات وموافقة مجلس الوزراء

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مصراوي Masrawy

وزير : إضافة المواليد عقب تنقية البطاقات وموافقة مجلس الوزراء

02:30 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير التموين: إضافة المواليد عقب تنقية البطاقات وموافقة مجلس الوزراء

وزير التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية مرهون بتنقية البطاقات التموينية من الفئات غير المستحقة، وموافقة مجلس الوزراء على تخصيص ميزانية لاستيعاب الأعداد الجديدة.

وأضاف المصيلحي، خلال الجولة التفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية، الثلاثاء: "أنا ماقدرش أحدد موعد لإضافة المواليد إلا بعد أن الحصول على موافقة الوزاراء على أرض الواقع".

وتابع وزير التموين: "أن هناك خطة طموحة لتطوير وزيادة المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتطويرها على مستوى المحافظات".

وقال الوزير، إن الرئيس وجه بزيادة التوسع في السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، لأنها تقلل من التكلفة الإنتاجية وتعمل على توازن الأسواق وخفض الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف.

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مصراوي Masrawy

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