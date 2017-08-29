مديونيات سموحة وسر إلغاء التعاقد مع الثنائي السورى.. فرج عامر يتحدث

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نفى المهندس محمد فرج، عامر رئيس نادي سموحة، اليوم الثلاثاء، ما تم تناوله مؤخرًا حول وجود مديونيات على النادي السكندري لحساب اتحاد الكرة، موضحًا أن كل ما يثار في ذلك الشأن غير صحيح ولا يتعدى كونه اجتهادات نسجت من وحي خيال مروجيها.

وقال رئيس نادي سموحة، في تصريحات صحفية: «نمتلك أكبر رصيد دائن لدى اتحاد الكرة، ودائما صفحتنا بيضاء ولا توجد أي مديونيات على النادي لدى الجبلاية، أو أي اتحاد آخر أو أي جهة أخرى، أو فرد أو عامل أو موظف أو لاعب.

وبخصوص إلغاء التعاقد مع الثنائي السوري مؤيد الخولي ونصوح نكدلي، قال فرج عامر: إن السبب الرئيسي وراء إلغاء تعاقدنا معهم هو مطالبة أنديتهم بمبالغ مالية غير المتفق عليها إلى جانب رغبة مؤيد الخولى في العودة إلى سوريا لتسوية هذا الموضوع مع ناديه مما يتعذر معه دخوله مصر مرة أخرى.

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يذكر أن مؤيد الخولي، أبدى غضبه الشديد، بعدما فسخت إدارة الفريق السكندري، التعاقد معه في الفترة الأخيرة، كما أكد اليوم الثلاثاء، في تصريحات إذاعية له، أن عدم تمكنه من استخراج تصريح الإقامة هو السبب الرئيسي في فسخ التعاقد مع سموحة.

ويواصل فريق سموحة، بقيادة ميدره الفني التشيكي فرانز شتراكا، تحضيراته، لبدء مسابقة الدوري المحلي الممتاز، المقرر لها يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل.