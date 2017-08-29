أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مديونيات سموحة وسر إلغاء التعاقد مع الثنائي السورى.. فرج عامر يتحدث

Google+ Print
مديونيات سموحة وسر إلغاء التعاقد مع الثنائي السورى.. فرج عامر يتحدث مديونيات سموحة وسر إلغاء التعاقد مع الثنائي السورى.. فرج عامر يتحدث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى المهندس محمد فرج، عامر رئيس نادي سموحة، اليوم الثلاثاء، ما تم تناوله مؤخرًا حول وجود مديونيات على النادي السكندري لحساب اتحاد الكرة، موضحًا أن كل ما يثار في ذلك الشأن غير صحيح ولا يتعدى كونه اجتهادات نسجت من وحي خيال مروجيها.

وقال رئيس نادي سموحة، في تصريحات صحفية: «نمتلك أكبر رصيد دائن لدى اتحاد الكرة، ودائما صفحتنا بيضاء ولا توجد أي مديونيات على النادي لدى الجبلاية، أو أي اتحاد آخر أو أي جهة أخرى، أو فرد أو عامل أو موظف أو لاعب.

وبخصوص إلغاء التعاقد مع الثنائي السوري مؤيد الخولي ونصوح نكدلي، قال فرج عامر: إن السبب الرئيسي وراء إلغاء تعاقدنا معهم هو مطالبة أنديتهم بمبالغ مالية غير المتفق عليها إلى جانب رغبة مؤيد الخولى في العودة إلى سوريا لتسوية هذا الموضوع مع ناديه مما يتعذر معه دخوله مرة أخرى.

شاهد أيضا

يذكر أن مؤيد الخولي، أبدى غضبه الشديد، بعدما فسخت إدارة الفريق السكندري، التعاقد معه في الفترة الأخيرة، كما أكد اليوم الثلاثاء، في تصريحات إذاعية له، أن عدم تمكنه من استخراج تصريح الإقامة هو السبب الرئيسي في فسخ التعاقد مع سموحة.

ويواصل فريق سموحة، بقيادة ميدره الفني التشيكي فرانز شتراكا، تحضيراته، لبدء مسابقة الدوري المحلي الممتاز، المقرر لها يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا