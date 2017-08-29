ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية على شوادر ومحلات بيع اللحوم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات تفتيشية مفاجئة على شوادر ومحلات بيع اللحوم بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 5 أطنان و250 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر؛ جرى ضبطها داخل سيارة نقل بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بقيادة المدعو "ط.أ.م" سائق.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42760 جنح بلبيس لسنة 2017.