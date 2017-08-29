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إحالة 33 طبيبًا وفنيًا في سمنود بالغربية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 33 طبيبًا وفنيًا في سمنود بالغربية للتحقيق

02:18 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء إحالة 33 طبيبًا وفنيًا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الناوية للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي، وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

كان رئيس مدينة سمنود، قام بزيارة مفاجئة للوحدة لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمترددين عليها، وتفقد أقسام الوحدة، وتبين أن كرسي الأسنان معطل ويوجد نقص في بعض الأدوية، وأجرى اتصالا بمديرة الإدارة الصحية لتلافي تلك السلبيات.

كما رصد اللواء يوسف، عدم تواجد 27 طبيبًا و6 فنيين رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره المتقدم.

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