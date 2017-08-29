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مقتل 130 مسلحًا من داعش هربوا من تلعفر بالعراق

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مصراوي Masrawy

مقتل 130 مسلحًا من داعش هربوا من تلعفر بالعراق

02:16 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مقتل 130 مسلحًا من داعش هربوا من تلعفر بالعراق

العراق - (د ب أ):
أعلنت القيادة العامة لقوات بيشمركة كردستان العراق اليوم الثلاثاء الإجهاز بالكامل على 130 مسلحا من عناصر تنظيم داعش هربوا من تلعفر محاولين العبور إلى الأراضي السورية.

وقالت القيادة، في بيان عسكري تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم، إن" قوة من داعش هاربة من تلعفر حاولت العبور من منطقتي العياضية و افكني الى الأراض السورية فتصدت لها قوات البيشمركة ودارت معارك طاحنة استمرت حتى صباح اليوم ".

وأضاف البيان أن" قوات البيشمركة تمكنت من الاجهاز على قوة داعش بالكامل وهناك الآن أكثر من 130 جثة منتشرة في أرض المعركة

 

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