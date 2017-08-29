ميركل: حملة الانتخابات الالمانية ليست مملة بل مثيرة وممتعة
ميركل: حملة الانتخابات الالمانية ليست مملة بل مثيرة وممتعة
02:16 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
أنجيلا ميركل
برلين - (د ب أ):
رفضت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، التقارير التي أفادت بأن حملة الانتخابات الالمانية التي تتم قبيل التصويت المقرر في 24 سبتمبر المقبل، تتسم بالملل .
وقالت في المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بها: "بالنسبة لي، فإنها ليست مملة. إنها مثيرة وممتعة"، مضيفة أنها ترفض فكرة أن "الحملة لا تكون جيدة إلا إذا أهان الناس بعضهم البعض".
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