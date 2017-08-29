أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميركل: حملة الانتخابات الالمانية ليست مملة بل مثيرة وممتعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل: حملة الانتخابات الالمانية ليست مملة بل مثيرة وممتعة

02:16 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل: حملة الانتخابات الالمانية ليست مملة بل مثيرة وممتعة

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ): 

رفضت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، التقارير التي أفادت بأن حملة الانتخابات الالمانية التي تتم قبيل التصويت المقرر في 24 سبتمبر المقبل، تتسم بالملل .

وقالت في المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بها: "بالنسبة لي، فإنها ليست مملة. إنها مثيرة وممتعة"، مضيفة أنها ترفض فكرة أن "الحملة لا تكون جيدة إلا إذا أهان الناس بعضهم البعض".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تستنكر تصريحات قيادي في "البديل الألماني" عن مفوضة شؤون الاندماج

    أخبار

  • ميركل عن فرار اللاجئين إلى أوروبا: لا يمكننا عزل أنفسنا

    أخبار

  • منظمة معنية بشؤون اللاجئين تتهم ميركل بخيانة القيم الأوروبية

    أخبار

  • ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في قمة الهجرة

    أخبار

إعلان

1ee4d38ddb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات