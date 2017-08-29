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مجلس محافظة كركوك يصوت لصالح المشاركة في استفتاء كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

مجلس محافظة كركوك يصوت لصالح المشاركة في استفتاء كردستان العراق

02:15 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مجلس محافظة كركوك يصوت لصالح المشاركة في استفتاء كردستان العراق

العراق - (د ب أ):
صوت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على مشاركة المحافظة بالاستفتاء المزمع أجراؤه بإقليم كردستان العراق في 25 من الشهر المقبل.

وقالت عضو مجلس المحافظة هالة نور الدين ، في تصريح صحفي :"تم التصويت على قبول المشاركة بالاستفتاء بالأغلبية بحضور 24 عضوا وبتصويت 22 عضوا من مجموع 41 عضوا لمجلس كركوك".

وأشارت إلى أن ممثلي كل من العرب والتركمان قاطعوا جلسة مجلس المحافظة الخاصة بمشاركة كركوك في استفتاء إقليم كردستان..

وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم للصحفيين :"مثلما كان قرار رفع علم كردستان في المدينة حدثا تاريخيا فستكون المشاركة في الاستفتاء حدثا تاريخيا ايضا".

وأضاف أن "الاستفتاء لن يحدد مصير المدينة المتنازع عليها و أن مستقبل كركوك يتحدد عبر تنفيذ مادة أقرها الدستور العراقي لهذا الغرض".

وذكر أن "مصير كركوك النهائي يقرره جميع مكونات كركوك وموضوع الاستفتاء هو مصيري ولنا الحق بالدخول ومن ينكر ذلك لا يعرف شئيا عن حقوق الإنسان".

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