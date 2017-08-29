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الجنايات تؤيد التحفظ على أموال "اللص المليونير"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تؤيد التحفظ على أموال "اللص المليونير"

02:22 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد خشاب، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مجدي ذكي، أحد أخطر لصوص المساكن والشهير بـ "اللص المليونير" بمدينة نصر، والمحال لمحكمة الجنح في 24 قضية سرقة.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، قضت بحبس مجدي ذكي، فنان تشكيلي، الشهير بـ"اللص المليونير"، وشريكه "أشرف.س"، بالحبس 12 سنة في 4 قضايا سرقة مساكن.

تمكنت مباحث مدينة نصر، منذ شهرين من ضبط مجدي ذكي، 50 سنة، فنان تشكيلي وشريكه، سبق اتهامه في 25 قضية، سرقة مساكن متاجر وإخفاء مسروقات، ومطلوب القبض عليه لتنفيذ أحكام بالسجن 27 سنة، في 27 قضية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يُعد أخطر لصوص سرقة المساكن بمصر، حيث كون ثروة تقدر بأكثر من 80 مليون جنيه من سرقة 41 فيلا وشقة سكنية، ويمتلك 13 كيلو ذهب و25 فيلا ووحدة سكنية ومحلا تجاريا وقطع أرض بعدة مناطق.

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مصراوي Masrawy

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