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القضاء العسكري بتونس يحقق في حادثة إطلاق نار بثكنة عسكرية

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مصراوي Masrawy

القضاء العسكري بتونس يحقق في حادثة إطلاق نار بثكنة عسكرية

01:50 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

القضاء العسكري بتونس يحقق في حادثة إطلاق نار بثكنة عسكرية

متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية

القضاء العسكري بتونس يحقق في حادثة إطلاق نار بثكنة عسكرية

تونس - (د ب أ):

أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء بأن القضاء فتح تحقيقا في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل جندي في ثكنة عسكرية قرب العاصمة.

وقال المتحدث بلحسن الوسلاتي اليوم إن جنديا لقي حتفه إثر اصابته بطلق ناري من سلاح زميله أثناء عملية المناوبة في الحراسة.

ووقع الحادث في ثكنة العمران العسكرية في الضاحية الغربية للعاصمة ولم تتضح بعد الدوافع أو الأسباب التي تقف وراءه.

وأضاف المتحدث أن القضاء العسكري تعهد بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وقبل عامين أطلق جندي النار على جنود آخرين أثناء أدائهم تحية العلم في ثكنة بوشوشة العسكرية بباردو ليقتل ثمانية ويصيب تسعة آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع آنذاك إن الجندي كان يعاني مشاكل نفسية ونفت وجود دوافع ارهابية خلف الحادث.

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