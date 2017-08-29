أكثر من 20 ألف مواطن ينتظرون الإجلاء من مدينة ألمانية

كوبلنتس - (د ب أ):

سيضطر أكثر من 20 ألف شخص لمغادرة منازلهم يوم السبت المقبل في مدينة كوبلنتس الألمانية لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم إدارة المدينة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "سيجرى إخلاء منطقة على مساحة يبلغ نصف قطرها كيلومترا".

وذكر المتحدث أن من بين المباني التي سيشملها الإجلاء، سجنا ومستشفى.

وتم العثور على القنبلة الأمريكية التي تزن 500 كيلوجرام أمس الاثنين خلال أعمال بناء رياض أطفال.

وقال المتحدث: "سيجرى أيضا بحث ما إذا كان هناك قنابل أخرى في هذه المنطقة، حتى لا نضطر لعملية إجلاء ثانية".

يذكر أن مدينة كوبلنتس دُمرت إلى حد كبير خلال قصف الحلفاء لألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية. وبحسب تقديرات الخبراء، فإن نحو عُشر القنابل التي ألقيت على ألمانيا إبان هذه الحرب لم تنفجر.