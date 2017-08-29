السجيني: حسم ملف شركة القمامة 18 سبتمبر.. ولا مبرر للإخفاق الحكومي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة جادة في الموعد الذى تحدد في 18 سبتمبر القادم، لحسم ملف الشركة القابضة للقمامة، والتعرف على ناتج دراسات الحكومة للإطار المؤسسى التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها من خلال إنشاء كيان اقتصادي حاضن.

وأكد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، أن اللجنة تتطلع إلى أن تستمع من ممثلي الحكومة إلى استراتجية مقرونة بإطار تأسيسي للشركة ملحق بها خطة تنفيذية وجداول زمنية على مستوى جميع محافظات مصر، بغض النظر عن مدة الجدول الزمني.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه إذا لم يجد البرلمان مطروح جاد من الحكومة لإنشاء الشركة القابضة وليست أمور شكلية، سيكون الموقف فى هذه الحالة صعب جدًا.

وتابع السجيني: "علينا كبرلمان استحضر جميع أدوات التعاون والتنسيق تحت مظلة من المشاركة في المسئولية والحوار المشترك واتساع الصدر والممارسة النيابية الرشيدة على مدار عامين، وعقد أكثر من 19 اجتماعًا لمناقشة الأزمة، وفي هذه الحالة ستكون الأمور صعبة، والفشل والإخفاق الحكومي غير مبرر".

وكان ن هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن رسمياً عن إنشاء الشركة القابضة للنظافة، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر محافظة القاهرة يوليو الماضي بحضور خالد فهمي، وزير البيئة، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، ومحافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

وأضاف الشريف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وكان شحاته المقدس، نقيب جامعي القمامة، أوضح في تصريحات خاصة الأحد الماضي، أن مجلس النواب ناقش فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، وتم الموافقة عليها، ودخلت في حيز التنفيذ.

وتابع: "جامعي القمامة سيكونون جزءًا من الشركة، ولهم نسبة في أرباحها، حيث أنه يوجد ما يقرب من 7 آلاف شركة قمامة في مصر سيتم إدخالها ضمن نطاق الشركة القابضة للقمامة".