"البحوث الإسلامية": كشك الفتوى بـ"المترو" تلقى 480 سؤالا حول الطلاق
"البحوث الإسلامية": كشك الفتوى بـ"المترو" تلقى 480 سؤالا حول الطلاق
02:04 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
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كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفتوى بمترو الأنفاق أجابت على (2850) فتوى خلال 32 يوماً.
وأضاف عفيفي، في تصريحات له الثلاثاء، أن اللجنة أنشئت تلبية لمطالب الناس وشهدت تنوعا في الأسئلة، منها ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، وسجل الأخير النسبة الأكبر في عدد الأسئلة الواردة إلى اللجنة بواقع 17% من الإجمالي بما يعادل 480 سؤالًا، وهو ما يجعل منه قضية مجتمعية تحتاج إلى مواجهتها، في حين جاءت الأسئلة المتعلقة بالعبادات في المرتبة الثانية بنسة بلغت 16%.
وأوضح عفيفي، أن أسئلة الناس لم تخل أيضا من المعاملات والتي جاءت في المرتبة الثالثة، بينما احتلت المواريث جزءاً مهما من هذه الأسئلة، فضلا عن استفسار البعض عن عدد من الشبهات المثارة بحثاً عن الرد الأمثل والإجابة الواضحة عن تلك الشبهات.
وأشار عفيفي إلى أن هذه الإحصائيات تؤكد على حقيقة احتياج الناس لمثل هذه اللجان، وهو ما دعا إلى إطلاق هذه التجربة؛ خاصة في ظل وجود الأفكار المغلوطة التي تبثها تيارات التكفير والغلو والتعصب باسم الدين، ومحاولة غير المتخصصين لصدارة الفتوى.
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