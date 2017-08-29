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الصحة: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

الصحة: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

01:55 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الصحة: 60 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 59 ألفا و906 قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي في جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 153 مليونا و860 ألف جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، أنه من بين تلك القرارات 16 ألفا و246 قرار علاج لمرضى فيروس (سي)، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، إن القرارات تضمنت 39 ألفا و425 قرارا لإجراء عمليات جراحة وعظام وأمراض نساء وأورام وعيون ومسالك وأنف وأذن وجلدية وعصبية وباطنة وأمراض دم.

وأضاف المتحدث، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 424 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 43 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

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