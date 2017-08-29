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%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد.. والألمان والسعوديون في صدارة الوفود

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مصراوي Masrawy

%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد.. والألمان والسعوديون في صدارة الوفود

01:49 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد.. والألمان والسعوديون في صدارة الوفود

%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد

كتب- مصطفى المنشاوي:

بلغت نسبة إشغالات فنادق الجونة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 100%، وعلّق عدد كبير من الفنادق لافتة كامل العدد خلال أسبوع العيد، الذي يبدأ الخميس المقبل، حسب الخبير السياحي عصام على.

وأضاف علي في تصريح لـ"مصراوي"، أن نسب الإشغال الفندقي خلال موسم عيد الأضحى، كاملة العدد في الجونة وسهل حشيش ومكادي، وداخل الغردقة تتخطى 95 %، وسجل السياح الأجانب والعرب 54 % من نسبة الإشغال، بينما سجل المصريون 50 %.

وأوضح على، أن الألمان تصدروا قائمة الوفود الأجنبية بنسبة تجاوزت 40%، يليها الأوكرانيون 30%، والبيلاروس 10 %، ثم الإيطاليون والإنجليز والصرب وهولندا وفرنسا وكندا والمجر والتشيك، بينما تصدر السعوديون قائمة الوفود العربية بنسبة 45%، ثم العراقيون 30 %.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة يحي راشد، فإن نسبة الزيادة في عدد السائحين العرب والخليجيين إلى خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 بلغت 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.

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