%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد.. والألمان والسعوديون في صدارة الوفود
%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد.. والألمان والسعوديون في صدارة الوفود
01:49 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
%100 إشغالات فنادق الغردقة في العيد
كتب- مصطفى المنشاوي:
بلغت نسبة إشغالات فنادق الجونة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 100%، وعلّق عدد كبير من الفنادق لافتة كامل العدد خلال أسبوع العيد، الذي يبدأ الخميس المقبل، حسب الخبير السياحي عصام على.
وأضاف علي في تصريح لـ"مصراوي"، أن نسب الإشغال الفندقي خلال موسم عيد الأضحى، كاملة العدد في الجونة وسهل حشيش ومكادي، وداخل الغردقة تتخطى 95 %، وسجل السياح الأجانب والعرب 54 % من نسبة الإشغال، بينما سجل المصريون 50 %.
وأوضح على، أن الألمان تصدروا قائمة الوفود الأجنبية بنسبة تجاوزت 40%، يليها الأوكرانيون 30%، والبيلاروس 10 %، ثم الإيطاليون والإنجليز والصرب وهولندا وفرنسا وكندا والمجر والتشيك، بينما تصدر السعوديون قائمة الوفود العربية بنسبة 45%، ثم العراقيون 30 %.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة يحي راشد، فإن نسبة الزيادة في عدد السائحين العرب والخليجيين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 بلغت 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير السياحة لمصراوي: الحجوزات الألمانية لم تتأثر بحادث الغردقة
-
للأجانب.. "الآثار" تطرح تصريح "Cairo pass" لزيارة المواقع الأثرية
-
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017
-
وزير السياحة: لا مساس بسعر تأشيرة العمرة
إعلان
إعلان