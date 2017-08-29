مصرع طفل سقط في بئر صرف صحي بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في بئر صرف صحي مفتوح بحديقة فاكهة بقرية التناغة الشرقية، بمركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية التناغة الشرقية، بمصرع "محمد.ع.م" 6 سنوات، في بئر صرف صحي مفتوح خلال سيره بحديقة للفاكهة وغرقه داخلها.

جرى استخراج الجثمان والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي بساحل سليم.

تم العرض على النيابة واستخراج تصريح الدفن.