كورنيش النيل بالمنيا.. "نزهة الغلابة المجانية" في العيد

المنيا ــ ريمون الراوي :

"كورنيش النيل هو اللي باقي لنا في العيد".. عبارة رددها عددٌ من مواطني محافظة المنيا، في ردهم على سؤال: "اين تقضون نزهة عيد الأضحى الأيام المقبلة.

وقال عبد الله شكري، موظف: "فسحة كورنيش النيل هي فعلاً اللي باقية لنا في العيد"، فموظف لديه زوجة وثلاثة أطفال مثلي ليس أمامه سوى التنزه بهم على الكورنيش بعد موجات الغلاء التي نعانيها، فهو بلا تذاكر دخول أو خروج، ولكن الأمر لا يسلم من دفع تذاكر للألعاب "الملاهي" البسيطة للأطفال على الكورنيش".

وتابعت زوجته أم مصطفى: "التكلفة على أد الإيد، ولو شعرنا بالجوع ناكل الذرة المشوي أو الترمس"، مشيرة إلى أن المصريين يرتبطون روحيًا بنهر النيل، لأن منظره يزيل الأعباء ويجدد النشاط.

أحمد أبو شوكة، اعتبر أن منطقة كورنيش النيل غير صالحة في الأعياد للخروجات العائلية، خوفًا من التحرش، وقال: "أخرج أنا وأصدقائي ولكني أمانع أن يخرج إخوتي البنات لخوفي عليهن".

يذكر أن كورنيش النيل بالمنيا يمتد بطول 5 كيلو مترات بالبر الغربي لمجرى النهر في صعيد مصر، ولذلك يعدّ أكبر ممشى يتردد عليه آلاف المواطنين خلال الاحتفالات بشكل عام، كما يقام عليه أيضًا المسرح الروماني لتقديم عروض فنية وأغان وطنية ومسابقات دورية.

من جانبه، أعرب المحافظ اللواء عصام البديوى، عن اهتمام المحافظة بالكورنيش وتطويره بشكل دائم، مؤكدًا انتشار وحدات لتأمين المواطنين وسيارات إسعاف خلال الاحتفالات المختلفة.