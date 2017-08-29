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بالصور.. محافظ الأقصر يرصد مخالفات بمركز صحة الأسرة بأرمنت

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يرصد مخالفات بمركز صحة الأسرة بأرمنت

01:52 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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الأقصر - محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، جولة مفاجئة داخل مركز صحة الأسرة بأرمنت الحيط، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام العمل في أقسام المركز، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

واكتشف بدر، خلال الجولة داخل المركز، عددًا من المخالفات، أبرزها سوء حالة نظافة المركز، ووجود تراكمات من القمامة والمخلفات الطبية ومخلفات الأشجار والنخيل وسط المركز، وسوء حالة التشجير، ووجود أحد المباني المغلقة غير المستغلة، بالإضافة إلى وجود عدد 2 دراجة بخارية في المدخل الرئيسي لمبنى المركز.

وكلف المحافظ، بتحديد المسئولين والتفتيش عليه خلال الفترة السابقة للتحقيق معهم.

كما أجرى محافظ الأقصر، جولة أخرى داخل وحدة طب الأسرة بالرزيقات بحري، وتفقد أقسام الوحدة وانتظام العمل بها، واستمع إلى شكاوى أحد المواطنين الخاصة بعدم تقديم أي خدمة طبية في الفترة المسائية داخل الوحدة، بسبب عدم تواجد الطاقم الطبي الخاص بالوحدة في الفترة المسائية.

وشملت جولة المحافظ، داخل مدينة أرمنت، تفقد أحد المواقع الإنشائية لإعادة بناء الوحدات السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط التي تنفذها إحدى الجمعيات الخيرية بعدد 39 منزلاً في أرمنت الحيط، و25 منزلاً في أرمنت الوابورات.

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