تعرف على الفرق بين البيض البلدي والأحمر والأبيض

كتبت- ميرا ماهر:

عادةً ما نجد 3 أنواع من البيض في الأسواق، الأبيض والأحمر والبلدي،تتفاوت أسعارهم تبعاً للقيمة الغذائية الموجودة في كل منهم، حيث يرتفع سعر البلدي عن نظيره الأحمر، بينما يعتبر الأبيض أقلهم سعراً.

وذكر موقع "DW" أن البيض يستمد لونه لأسباب جينية، والسبب في أن البيض الأحمر أغلى سعراً من الأبيض، هو احتوائه على أحماض "اوميجا 3 " المفيدة للجسم، بينما ينتج البيض البلدي بالطريقة الريفية الطبيعية دون أي تدخل بشري، وبالتالي فهو بيض طبيعي ذو قيمة غذائية حيوية كبيرة، لذلك فإن هذا النوع من البيض هو الأغلى سعراً مقارنة بغيره، سواء كان أبيض اللون أم أحمراً.

وأما بالنسبة للبيض الأبيض، فقد استحدثه الإنسان من أجل زيادة الإنتاج الغذائي، باستخدام تقنيات إنتاجية متطورة وخطيرة أيضاً لتلبية احتياجات السكان.

وذكر موقع روسيا اليوم، يرجع ارتفاع سعر البيض الأحمر أيضاً لحجم الدجاج الذي يضعه، حيث تعتبر الدجاجة الحمراء أكبر حجما من البيضاء وبالتالي تستهلك طعاما أكثر، ولهذا يكون سعر البيض الأحمر أغلى من الأبيض.

أما بالنسبة لصفار البيض، فللأعلاف أثر على اكتسابه لوناً أغمق من غيره، خاصةً عندما تتناول الدجاجة الكثير من الذرة فيأتي صفار بيضتها أكثر اصفرارا.