«قبلة» أصالة وانصراف الحضور لهذا السبب.. لقطات من العرض الخاص لـ«الخلية»

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احتفل النجم أحمد عز بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "الخلية"، الذي سوف يعرض في موسم عيد الأضحي الماضي في مجمع سينمات "مول مصر"، وحرص عدد كبير من المشاهير على الحضور منهم أصالة، وزوجها المخرج والمنتج طارق العريان، وساندي، ومحمود عبد المغني.

ونرصد أبرز اللقطات التي جاءت في العرض الخاص خلال التقرير التالي.

حسام حبيب

شائعات كثيرة ترددت حول وجود علاقة وقصة حب قوية تجمع المطرب حسام حبيب بملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي، بسبب المعاملة الخاصة التى يخصها بها "حبيب"، ومن بينها رسائل الحب غير المباشرة، وتعليقه على أي صورة لها، وظهورهما في أكثر من مناسبة كان آخرها في العرض الخاص لفيلم "الخلية"، حيث تجددت تلك الشائعات مرة أخرى.

بسمة وهبة

حرصت الإعلامية بسمة هبة حضور العرض الخاص لفيلم الخلية، وظهرت بوجهٍ شاحبٍ وخسارة كبيرة في الوزن مما أثار العديد من التساؤلات حول صحتها.

«سوء تنظيم»

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سيطرت حالة من الغضب بين الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بسبب سوء تنظيم العرض الخاص بسبب تأخر حضور النجوم للوقوف على الـ"ريد كاربت"، الأمر الذي أدى إلى انصراف عدد كبير من الحضور، وعدم قيام أي من صناع العمل بالتسجيل معهم.

أحمد عز يهرب من الصحفيين

أشارت العديد من التقارير إلى تهرب بطل العمل أحمد عز من إجراء أي لقاءات صحفية مع القنوات، وذلك بعد دخوله من بوابة أخرى حتى لا يراه أي من الإعلاميين، وحاولت إحدى الشركات المنظمة لامتصاص غضب الصحفيين بإعادته مرة أخرى إلى "ريد كاربت" لللتسجيل معهم، لكن هذا لم يحدث.

«أصالة»

بعد أيام قليلة على طرح ألبومها "مهتمة بالتفاصيل" حرصت المطربة "أصالة" على مساندة زوجها، وحضور العرض الخاص للفيلم الذي يقوم بإخراجه بصحبة أبنائهما.

والتقط المصور الفوتوغرافي حسن أمين صورة لطارق العريان مع زوجته أصالة، وهما يقبلّان بعضهما، بينما تحمل هي تحمل ابنهما علي.



