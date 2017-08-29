اكتشاف حالة إصابة بالملاريا لفتاة في أسوان.. وحجزها بالحميات

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أصيبت مواطنة تدعى "عائشة. م . ع . ح" 16 سنة، مقيمة بمرض الملاريا الخبيثة، أثناء تواجدها بأسوان، لزيارة عائلتها، على الفور تم احتجازها بمستشفى حميات أسوان، وإخضاعها للعلاج اللازم.

وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بأنه أثناء زيارة الفتاة إلى أفراد عائلتها بمدينة أسوان، تعرضت إلى حالة إعياء شديدة ومنها "ارتفاع في درجات الحرارة والصداع والعرق الشديد المصحوب برعشة بالجسم".

وقال "أبو المجد": إنه "تم على الفور، سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة، والتى بينت إصابتها بمرض الملاريا الخبيثة".

وكشف أنه بسؤال مرافقيها تبين أنها كانت فى زيارة لدولة نيجيريا منذ عدة أيام، حيث يرجح أنها تعرضت للإصابة بالمرض هناك.

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وأشار مدير الطب الوقائي، إلى أنه تم احتجاز الفتاة للعلاج المكثف داخل غرفة العزل بالطابق الأخير بمستشفى حميات أسوان تحت إشراف طبي، وإعطائها العقاقير الطبيبة اللازمة طبقًا لبرتوكول العلاج المجاني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن المريضة بدأت حاليًا تستجيب للعلاج، وسيعلن خلال أيام أيام شفائها من المرض.