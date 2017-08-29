السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو برازافيل

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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي يزور القاهرة حاملا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نجيسو، تتضمن دعوة الرئيس للاجتماع الثالث للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمقرر عقده في العاصمة الكونغولية برازافيل، 9 سبتمبر المقبل.

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واستعرض لوزا، خلال اللقاء، جهود مصر المكثفة لإرساء السلام والاستقرار في ليبيا، وتحقيق التقارب المأمول بين الأطراف، كما تناول اللقاء مختلف العلاقات الثنائية بين البلدين، ورؤية جمهورية الكونغو لتطور الأوضاع في إقليم البحيرات العظمى.