الصحة: توقيع الكشف على 38 ألفا 927 حاجا مصريا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 38 ألفا 927 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الثلاثاء، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 36 ألفا 927 حالة بمكة المكرمة، و2000 في المدينة المنورة، بينما دخلت 92 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 60 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 32 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم اجراء غسيل كلوي لـ32 حالة بالمستشفيات السعودية، 27 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 121 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حتى الآن، 8 منهم بمكة، و4 بالمدينة المنورة.

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وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج، مؤكدا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.