التعليم العالي: ترشيح 21 مبعوثا مصريا للدراسة بجامعات اليابان

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، عن أن اللجنة التنفيذية المشتركة للمبادرة المصرية اليابانية، وافقت على ترشيح 21 مبعوثا مصريا، في تخصصات التربية والعلوم الطبية، تضم 5 بعثات كاملة للحصول على الدكتوراه، 9 بعثات إشراف مشترك، و7 مهمات علمية ما بعد الدكتوراه، للدراسة بالجامعات اليابانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن المنح الجديدة للفوج الأول لمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الجديدة PMU2، بحضور تاكيهيرو كاجوا، السفير الياباني بالقاهرة، في إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، التي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان، في أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان مارس 2016.

وقال عبد الغفار إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تشهد طرح تخصصات جديدة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، خاصة في مجالات التنمية البشرية بالاتفاق مع اليابان، وكذلك التعاون مع الجامعات اليابانية فيما يتعلق بالتدريب قصير المدى، الذي يتراوح ما بين 4 أسابيع أو 3 أشهر.

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وأضاف أنه سيشارك في فعاليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، المقرر عقده باليابان مطلع أكتوبر المقبل، وأنه سيلتقى خلال زيارته لليابان بوزير التعليم العالي الياباني، لبحث آليات التعاون بين الجانبين، وكذلك زيارة الجامعات اليابانية.

من جانبه، أكد السفير الياباني أهمية التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية، ودعم بلاده لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية.