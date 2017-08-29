غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، كما تظهر على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 21 30

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 21 31

سيوة 22 34

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 23 33

السويس 22 34

رأس سدر 23 36

نخل 21 34

نويبع 26 34

طابا 27 34

كاترين 21 34

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 22 35

بني سويف 22 35

المنيا 22 35

أسيوط 23 36

سوهاج 25 37

قنا 27 39

الأقصر 27 40

أسوان 29 41

أبو سمبل 28 41

الوادي الجديد 25 38

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

راس حدربة 29 37

حلايب 31 36

