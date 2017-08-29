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ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

01:43 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمنطقة القطامية.

وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية تتفقد انتظام الحالة الأمنية بالمنطقة الأولي بدائرة القسم، قد تمكنت من ضبط المدعو محمود ص.أ (16 سنة - عاطل) مقيم بالمنيب بالجيزة، أثناء شروعه في سرقة الدراجة البخارية رقم (أ ج د 7819) بأسلوب توصيل الأسلاك.. وقد أمكن التوصل الى مالكها، وتبين أنه يدعي أحمد سيد سالم (25 سنة - طالب) مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمه بالشروع في سرقتها.

وبتطوير مناقشة المتهم، للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرقة دراجتين بخاريتين بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين بمكان إخفائهما بمنطقة الحزام الأخضر بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على الدراجتين البخاريتين واتهماه بالسرقة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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