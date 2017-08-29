أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

القبض على عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بمنطقة السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بمنطقة السلام

01:39 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

القبض على عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بمنطقة السلام

القبض على عاطل

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل لقيامة بالإتجار في الأسلحة النارية بمنطقة السلام وبحوزة 3 قطع سلاح.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن علي حسن، عاطل؛ حوز أسلحة نارية " بدون ترخيص ".

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أمكن ضبطه وعثر بحوزته علي 3 سلاح ناري ( 3 فرد خرطوش عيار 12 مم ) ،4 طلقات من ذات العيار.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات بقصد الدفاع والتشاجر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة شقيقين في مشاجرة مسلحة بسبب خلاف على 65 فدانا بأطفيح

    أخبار

  • الداخلية: ضبط 224 قضية متنوعة في حملة على المسطح المائي لبحيرة المنزلة

    أخبار

  • طالبة استضافت صديقها في منزل العائلة فسرق والدتها بالزيتون

    أخبار

  • بعد سقوط عصابة "قِطع غيار البنى أدمين".. هذه عقوبات "الاتجار بالأعضاء"

    أخبار

إعلان

5a0209a78e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات