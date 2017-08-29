القبض على عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بمنطقة السلام
القبض على عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بمنطقة السلام
01:39 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
القبض على عاطل
كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل لقيامة بالإتجار في الأسلحة النارية بمنطقة السلام وبحوزة 3 قطع سلاح.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن علي حسن، عاطل؛ حوز أسلحة نارية " بدون ترخيص ".
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أمكن ضبطه وعثر بحوزته علي 3 سلاح ناري ( 3 فرد خرطوش عيار 12 مم ) ،4 طلقات من ذات العيار.
بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات بقصد الدفاع والتشاجر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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