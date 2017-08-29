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التموين: الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف

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مصراوي Masrawy

: الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف

01:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

التموين: الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف

كتبت- عايدة رضوان:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة طموحة لتطوير وزيادة المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتطويرها على مستوى المحافظات.

وقال المصيلحي إن الرئيس وجه بزيادة التوسع في السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، لأنها تقلل من التكلفة الانتاجية وتعمل علي توازن الأسواق وخفض الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف.

وتابع وزير التموين: "خلال الجولة التفقدية علي هايبر الطيران التابع للشركة، أن الخطة سيتم عرضها تفصلييا علي الرئيس لتوفير جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة".

وأوضح المصيلحي، أنه سيتم زيادة فروع جمعيتي كمنافذ استهلاكية في المحافظات إلى ٥ آلاف منفذ بدلًا ١٣٠٠ فرع فقط.

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مصراوي Masrawy

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