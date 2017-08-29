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عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة بعد غياب 8 شهور

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مصراوي Masrawy

عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة بعد غياب 8 شهور

01:42 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة بعد غياب 8 شهور

عودة السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين إلى القاهرة

القاهرة - ( د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، سفير إسرائيل لدى ديفيد جوفرين قادما من تل أبيب، لاستئناف نشاطه بشكل دائم بعد غياب حوالى 8 شهور .

وأنهى السفير الإسرائيلي إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار، بينما أنهى طاقم السفارة والمكون من ثمانية أفراد إجراءات وصولهم من صالة الوصول العادية.

وحسب مصادر بمطار القاهرة، توجه السفير وسط موكب أمنى كبير إلى مقر إقامته بأحدي ضواحي القاهرة الكبرى والذى يتواجد فيه مقر السفارة حيث كان السفير قد قام بزيارة قصيرة لمصر أواخر الأسبوع الماضي استعدادا لاستئناف نشاطه بشكل دائم.

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