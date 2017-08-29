ميركل: أهداف حماية المناخ لعام 2020 يمكن تحقيقها

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها في إمكانية تحقيق أهداف حماية المناخ التي وضعتها الحكومة الألمانية لعام 2020.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "أعتقد أنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف، لكنها ذات متطلبات عالية للغاية".

وذكرت ميركل أن الحكومة المقبلة ستنقح خطة حماية المناخ، التي تضع أهدافا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات مثل النقل والطاقة، بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية والنقابات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تسعى إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 بنسبة 40% مقارنة بعام 1990. إلا أن تراجع نسب الانبعاثات يحدث ببطء حتى الآن.