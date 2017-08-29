أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميركل: أهداف حماية المناخ لعام 2020 يمكن تحقيقها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل: أهداف حماية المناخ لعام 2020 يمكن تحقيقها

01:46 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل: أهداف حماية المناخ لعام 2020 يمكن تحقيقها

برلين - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها في إمكانية تحقيق أهداف حماية المناخ التي وضعتها الألمانية لعام 2020.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "أعتقد أنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف، لكنها ذات متطلبات عالية للغاية".

وذكرت ميركل أن الحكومة المقبلة ستنقح خطة حماية المناخ، التي تضع أهدافا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات مثل النقل والطاقة، بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية والنقابات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تسعى إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 بنسبة 40% مقارنة بعام 1990. إلا أن تراجع نسب الانبعاثات يحدث ببطء حتى الآن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تطالب مجددا بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا

    أخبار

  • قبل شهر على الانتخابات التشريعية... مؤتمر صحفي لميركل لمناقشة قضايا

    أخبار

  • مارتن شولتز: ميركل "منفصلة عن الواقع"

    أخبار

  • ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

    أخبار

إعلان

6ee9c9b28b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه