المعاهد الأزهرية: بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية بعد العيد

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، ستبدأ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وأنهى 63 ألف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، أمس الاثنين، امتحانات الدور الثاني، بعد أن استمرت 9 أيام.

وأضاف الأمير، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، بعد الانتهاء من التصحيح، تمهيدًا لبدء تسجيل رغبات الناجحين للقبول بجامعة الأزهر.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 57.2%.​