محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث "الصحراوي الشرقي"

بني سويف ــ أحمد كامل:

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مستشفى بنى سويف العام، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، نتيجة سقوط أوتوبيس نقل عام، ما أسفر عن وفاة 14 وإصابة 42 آخرين.

واطمأن المحافظ على توافر كافة أوجه الرعاية للمصابين وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتصاريح الدفن واجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم.

كما تفقد المحافظ، المصابين الـ 34 الموجودين بأقسام وعنابر المستشفى، بعد خروج 8 حالات، واطمأن عل حالتهم واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية وطمأنهم بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى.

من ناحيته، أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، على صرف إعانة عاجلة من 300 إلى 500 جنيه للمصابين، بحسب مدة بقاء المصاب بالمستشفى، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا لسرعة صرف الإعانات والتعويضات المقررة للمصابين وأسر المتوفين، فضلاً عن مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لمضاعفة مبالغ التعويضات في مثل هذه الحوادث.

كان الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، شهد حادث انقلاب اتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 42 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.