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«ذا صن»: يجب منع اللاعبين من رسم الوشوم على أجسامهم

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«ذا صن»: يجب منع اللاعبين من رسم الوشوم على أجسامهم «ذا صن»: يجب منع اللاعبين من رسم الوشوم على أجسامهم

التحرير

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، نقلًا عن مجموعة من الخبراء أن نجوم الدوري الإنجليزي يدمرون صحتهم من خلال الوشوم التي يرسمونها على جسدهم.

ويحرص الكثير من نجوم كرة القدم على رسم الوشوم على أذرعتهم وأقدامهم وأجزاء أخرى من الجسد في السنوات الأخيرة.

وطالب إينجو فروبوسي الطبيب في جامعة كولن للرياضة الألمانية بضرورة حظر الأندية رسم لاعبيها الوشوم على أجسامهم.

وأشار الطبيب إلى أن جميع الأندية تهتم بأدق التفاصيل التي من الممكن أن تؤثر على صحة اللاعبين، وأظهرت الدراسات المؤخرة أن الوشوم تخفض من مستوى اللاعبين بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5%.

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وأوضح فروبوسي أن من 60 إلى 70% من الحبر المستخدم في رسم الوشوم لا يستقر في الجس بل يدخل في مجرى الدم، وهو ما يؤثر على قدرة الجسم على التعافي بعد بذل المجهود في المباريات.

كما أكد الطبيب على أن الوشوم الكبيرة في الحجم تؤثر على قدرة الجسم في إفراز العرض وتنظيم درجة الحرارة.

يذكر أن العديد من نجوم العالم يرسمون الوشوم على أجسامهم مثل ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وزلاتان إبراهيموفيتش ورحيم سترلينج ونجم مانشستر يونايتد السبق ديفيد بيكهام.

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التحرير

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