يوفنتوس يعلن عن رغبته في ضم نجم ليفربول

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كشف نادي يوفنتوس عن رغبته في التعاقد مع لاعب ليفربول إيمري تشان، في شهر يناير المقبل وذلك، حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبات الدولي الألماني من العناصر الأساسية في تشكيل يورجين كلوب، في الأونة الأخيرة رفقة ليفربول، ولكن ينتهي عقده في صيف 2018، مع عدم وجود أي مؤشرات لتجديد تعاقده مع الريدز.

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ويعتمد يوفنتوس في الأونة الأخيرة على فكرة التعاقد مع اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية مع فرقهم، وفضل التعاقد مع الدولي الألماني في الميركاتو الشتوي حيث يحق لتشان الحديث لأي نادٍ حينها دون الرجوع لإدارة ليفربول.

وأوضح رئيس يوفنتوس بيبي ماروتا بأن النادي لن يخفي إعجابه الشديد بإمكانيات تشان، إلا أنه لاعب ليفربول حاليًا وسيبدأ اليوفي التفاوض معه في شهر يناير المقبل.