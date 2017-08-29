نيمار ينصح كوتينيو بعدم الانضمام إلى برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نصح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنه الشاب فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدم الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني، وذلك أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب البرازيلي.

ويرغب برشلونة في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي، إلا أن ليفربول يرفض جميع العروض للتفريط في خدمات كوتينيو.

شاهد أيضا

وبحسب صيحفة «ماركا» الإسبانية، أكد نيمار لكوتينيو بأنه لن يندم على الإطلاق على قرار ليفربول برفض انتقاله إلى برشلونة.

يذكر أن نيمار ترك برشلونة هذا الصيف من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية، وصرح بعدها أن أن هناك مسؤولين لا يستحقون التواجد في إدارة نادي بحجم البرسا.