وزير الداخلية يهنئ رئيسي الوزراء ومجلس النواب بعيد الأضحى المبارك

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وفيما يلى نص البرقية : -

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة، لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل، بقلوب مطمئنة وعزائم قوية، ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد، لاسيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركه وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ... وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء " ..وفيما يلى نص البرقية :-

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تأتى هذه المناسبة المباركة، لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل، بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد، لاسيما في سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركه وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير ... وكل عام وسيادتكم بخير".