مباحث القاهرة تضبط عاطلا ومقاولا بحوزتهما بندقية آلية و3 فرد خرطوش

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل ومقاول، وبحوزتهما 3 قطع فرد خرطوش، وبندقية آلية وكمية من الذخيرة بمدينة السلام وعين شمس.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول السلام، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو علي ح.م (37 سنة - عاطل) مقيم بدائرة القسم، يحوز أسلحة نارية غير مرخصة داخل منزله.. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكور وبحوزته 3 قطع فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات بقصد الدفاع والتشاجر.

وفى السياق ذاته، وردت معلومات الى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو علي أ.ع (37 سنة - مقاول) مقيم بدائرة القسم، المطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي بإجمالي سنتين وشهرين حبس، يحوز أسلحة نارية غير مرخصة بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم، و27 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.