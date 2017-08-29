أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

01:16 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

كتب- علاء عمران:
قرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون، زيارة استثنائية واحدة يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفذها بعد انتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم 28 سبتمبر المقبل على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة العطرة إعلاء لقيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث والتي تقوم على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب" لـ 3 أكتوبر

    أخبار

  • أمن الجيزة: إزالة 391 حالة تعدٍ بـ4 مناطق استعدادا للعيد

    أخبار

  • الداخلية: إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

    أخبار

  • كيف أوقعت مباحث العياط بتاجر سلاح مختبئا وسط الزراعات؟

    أخبار

إعلان

877e9a30d2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات