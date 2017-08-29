زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

كتب- علاء عمران:

قرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون، زيارة استثنائية واحدة يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفذها بعد انتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم 28 سبتمبر المقبل على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة العطرة إعلاء لقيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث والتي تقوم على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.